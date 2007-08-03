Число донецьких мільйонерів зросло на 20%
12:10, 03 серпня 2007Суспільство
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Донецькій області протягом минулого року число мільйонерів зросло на 20%.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в Донецьку повідомив журналістам голова Державної податкової адміністрації в Донецькій області Олег СОКОЛОВ.
За його словами, підрахунок числа мільйонерів ще триває.
"Ми абсолютні цифри сказати не можемо. Але кількість мільйонерів, найімовірніше, за нашими підрахунками, може збільшитися до 20%", - сказав О.СОКОЛОВ.
За підсумками 2005 року в Донецькій області 62 чол. вказали в деклараціях дохід у розмірі понад один мільйон гривень.
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