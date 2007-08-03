Верховний суд визнав Медведчука ”Нарцисом”

Верховний суд України визнав, що вся інформація про політика Віктора МЕДВЕДЧУКА в книзі “Нарцис” відповідає дійсності, і для її оскарження із самого початку не було законних підстав. Відповідне рішення ВСУ ухвалив 4 липня цього року.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив автор книги, народний депутат України І, ІІ та ІІІ скликань Дмитро ЧОБІТ.

За його словами, рішення суду він отримав кілька днів тому.

Д.ЧОБІТ зазначив, що цим рішенням суд завершив довготривалий процес з приводу видання у 2001 р. книги “Нарцис. Штрихи до політичного портрету Віктора МЕДВЕДЧУКА” - одного з тодішніх керівників держави, який обіймав посаду заступника голови Верховної Ради України.

“У книзі зібраний великий матеріал, документально підтверджений, про його життєву стезю. Фактично, це були штрихи до біографії політичного діяча. Книга була написана для того, щоб народ знав, хто ним керує”, - зазначив Д.ЧОБІТ.

Він нагадав, що після виходу з друку книги В.МЕДВЕДЧУК подав позов до її видавців – автора, редактора Сергія ОРЛЮКА та видавництва “Просвіта” - про визнання 99 фактів великих фрагментів з “Нарцису” такими, що не відповідають дійсності, ганьблять його честь, гідність і ділову репутацію. Причому, як наголосив Д.ЧОБІТ, позов був поданий “в обхід закону не за місцем знаходження і проживання відповідачів, тобто в м. Броди Львівської області, а там де йому (В.МЕДВЕДЧУКУ – УНІАН) хотілося судитися – до “кишенькового” Печерського районного суду Києва”. За словами автора книги, в цьому суді процес тривав протягом двох років - з осені 2002 р. до липня 2004 р. Печерський суд, розглянувши численні документи, докази та пояснення автора, виніс рішення, що в книзі опублікована недостовірна інформація, і зобов’язав її спростувати та виплатити грошову компенсацію В. МЕДВЕДЧУКУ, який вимагав від видавців 1 млн. грн.

Апеляційний суд Києва, як зазначив Д.ЧОБІТ, залишив це “сфабриковане фактично” Печерським райсудом рішення в силі.

Після цього, автор та видавництво “Просвіта” оскаржили рішення Печерського і Апеляційного судів у Верховному суді. Втім, зазначив Д.ЧОБІТ, матеріали справи з Печерського суду до ВСУ були передані лише після зміни влади в країні і заново детально розглянуті.

“Верховний суд України 4 липня 2007 р., розглянувши справу – фактично це вже було друге засідання, перше відбулося ще минулого року, – виніс нове рішення. Я підкреслюю, що ВС може винести ухвалу, якою направити справу на новий розгляд, але він виніс рішення. Тобто, нове рішення у справі, яким відхилив всі вимоги В.МЕДВЕДЧУКА щодо визнання епізодів книги “Нарцис” недостовірними і відмовив йому в поданні позову взагалі. Тобто рішення остаточне і оскарженню не підлягає”, - наголосив Д.ЧОБІТ.

Присутній на прес-конференції адвокат Іван МАКАР, який у цій справі захищав видавництво “Просвіта”, повідомив, що подав учора заяву до ВС про повернення витрачених видавництвом, а також Д.ЧОБОТОМ, коштів у зв’язку з процесом щодо книги “Нарцис” і стягнення з В.МЕДВЕДЧУКА державного мита на загальну суму близько 90 тис. грн., оскільки Верховний суд не вирішив ці питання.

Водночас, учасники прес-конференції наголосили, що вважають рішення ВСУ щодо книги епохальним для подальшого розгляду будь-яких медіасправ, оскільки воно доводить, що держава не вправі втручатись в реалізацію інформаційного права, в даному випадку Д.ЧОБОТА.