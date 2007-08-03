За що арештований Вадим Гладчук?

Адвокат Олег МУСІЄНКО стверджує, що справу, за якою затримали голову Всеукраїнського молодіжного об’єднання «Молодь – надія України» Вадима ГЛАДЧУКА, порушено за два місяці до скоєння злочину, в якому його звинувачують.

Про це йдеться в телеграмі адвоката до Президента України Віктора ЮЩЕНКА, генерального прокурора України Олександра МЕДВЕДЬКА та прокурора м. Києва Євгена БЛАЖІВСЬКОГО, копію якої має в своєму розпорядженні УНІАН.

Зокрема, адвокат нагадує, що 1 серпня ц. р. біля будинку на вул. Хрещатик, 6 “незаконно затримано голову об’єднання «Молодь - надія України» В.ГЛАДЧУКА. Затримання відбулося під час пікетування представниками ВМО Тендерної палати України. Представники об’єднання виступали проти корупційних дій почесного голови цієї палати народного депутата України Олександра ТКАЧЕНКО (КПУ).

Того ж числа відносно В.ГЛАДЧУКА старшим слідчим Солом’янського районного управління Головного управління МВС міста Києва незаконно порушено кримінальну справу “за безпідставним звинуваченням” у скоєнні ним 30 серпня 2005 року пограбування незнайомих йому громадян – за ч. 2 ст. 186 Кримінально-процесуального кодексу України.

О.МУСІЄНКО зазначає, що “аналіз постанови слідчого про порушення кримінальної справи свідчить: фактова кримінальна справа № 09-11982 порушена 27 червня 2005 року. В.ГЛАДЧУК же підозрюється у скоєнні злочину 30 серпня 2005 року. Таким чином, кримінальна справа порушена за два місяці до вчинення так званого злочину”.

За словами захисника, даний факт підтверджує необгрунтованість порушення кримінальної справи.

Адвокат переконаний, що законних підстав для затримання В.ГЛАДЧУКА, який має постійне місце проживання та роботу, без попереднього його виклику в міліцію повісткою – немає.

Він просить негайно вжити заходів для звільнення В.ГЛАДЧУКА.

Також адвокат заявив клопотання про закриття кримінальної справи та негайне звільнення затриманого.

У клопотанні О.МУСІЄНКО зазначає, що “кримінальна справа № 09-11982 відносно ГЛАДЧУКА В.Ф. порушена безпідставно”.

Приводом для затримання, зі слів самого В.ГЛАДЧУКА, була необхідність його явки до Шевченківського РУГУ МВС України в м. Києві для розгляду його заяви щодо неправомірних дій народного депутата О.ТКАЧЕНКА, який розбив його відеокамеру під час попередніх пікетувань Тендерної палати.

У клопотанні адвокат наголошує, що в протоколі затримання підозрюваного від 1 серпня 2007 року, старшим слідчим В.ДЬОРДЯЙ не зазначенні статті КПК України, на підставі яких він затримав підозрюваного В.ГЛАДЧУКА, а також не вказано, в скоєнні якого саме злочину останній підозрюється, а зазначена тільки стаття 186 частина 2 КПК України, що, на думку захисту, є суттєвим порушенням прав підозрюваного на захист.

Адвокат вказує на ряд неточностей в документах правоохоронців про порушення справи відносно В.ГЛАДЧУКА.

Зокрема, в описовій частині постанови, старший слідчий зазначає, що: «30.08.2005 року, приблизно, о 13 год.00 хв. ГЛАДЧУК В.Ф., знаходячись на будмайданчику напроти будинку №55 по вул.. Бориславська, з корисливих спонукань із застосуванням насильства, яке не є небезпечним для життя та здоров’я потерпілого, відкрито викрав будівельні інструменти…, спричинивши останнім (потерпілим), майнову шкоду на загальну суму 32 835 грн.”.

Як стверджує О.МУСІЄНКО, в постанові про порушення кримінальної справи від 1 серпня 2007 р., всупереч положенням стст. 22, 98 КПК України, “не наведено конкретних обставин скоєння В.ГЛАДЧУКОМ «злочину», не зазначено, яких тілесних ушкоджень завдано «потерпілим», які саме будівельні інструменти ним викрадені, не надано їх перелік тощо, що також є суттєвим порушенням прав підозрюваного на захист та може свідчити про незаконність порушення кримінальної справи відносно В.ГЛАДЧУКА”.

За словами адвоката, В.ГЛАДЧУК категорично заперечив свою причетність до скоєння не тільки інкримінованого йому, але і будь-якого іншого кримінального злочину, та заявив, що порушення даної кримінальної справи вважає незаконним та замовним, оскільки народний депутат О.ТКАЧЕНКО “погрожував йому порушенням кримінальної справи і арештом за пікетування Тендерної палати України, його викривальну, відносно корупційних дій О.ТКАЧЕНКА, діяльність”. Факт порушення цієї справи лідер ВМО “Молодь – надія України” вважає здійсненням погроз О.ТКАЧЕНКОМ.

Крім того, мати підозрюваного – Раїса ГЛАДЧУК – повідомила, що на момент споєння злочину, який вказано в постанові слідчого, вона разом з сином Вадимом та своїм рідним братом відпочивали в Затоці, поблизу Одеси. Там вони перебували з 27 серпня по 3-4 вересня 2005 року.

Таким чином, констатує адвокат, вже на цей час існує об’єктивне алібі В.ГЛАДЧУКА.

У зв’язку з вищевикладеним О.МУСІЄНКО просить кримінальну справу відносно В.ГЛАДЧУКА закрити за відсутністю події злочину і негайно звільнити його підзахисного з-під варти.