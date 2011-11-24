В Одесі під колесами трамвая загинула 64-річна жінка
13:58, 24 листопада 2011Суспільство
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Підійшла дуже близько...
В Одесі під колесами трамвая загинула 64-річна жінка.
Як повідомили УНІАН у комунальному підприємстві «Міськелектротранс», жінка опинилася так близько до колії, що трамвай зачепив її за пальто і потягнув за собою. Жінку затягнуло під колісний візок, і вона загинула на місці події, а трамвай зійшов з рейок.
Обставини і причини ДТП з'ясовують інспектори ДАІ і співробітники КП «Міськелектротранс».
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