В Одесі під колесами трамвая загинула 64-річна жінка.

Як повідомили УНІАН у комунальному підприємстві «Міськелектротранс», жінка опинилася так близько до колії, що трамвай зачепив її за пальто і потягнув за собою. Жінку затягнуло під колісний візок, і вона загинула на місці події, а трамвай зійшов з рейок.

Обставини і причини ДТП з'ясовують інспектори ДАІ і співробітники КП «Міськелектротранс».