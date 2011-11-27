21-річний безробітний убив двох юнаків слюсарним молотком

На Дніпропетровщині розкрито вбивство двох юнаків, тіла яких з метою приховування злочину були спалені.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, 25 листопада до працівників П’ятихатського райвідділу міліції Дніпропетровської області від громадян надійшло повідомлення про те, що в с. Мирне скоєно вбивство двох осіб та підпал будинку.

Після гасіння пожежі було виявлено обгорілі тіла 19-річного безробітного господаря оселі та 15-річного підлітка. Після проведення судово-медичної експертизи було встановлено, що смерть настала внаслідок тілесних ушкоджень у вигляді відкритих черепно-мозкових травм.

В ході комплексу оперативно-розшукових заходів працівники міліції затримали безробітного, 21-річного учня ПТУ.

Як з’ясувалося, тієї ночі чоловіки спільно розпивали спиртні напої. Сталася сварка, в ході якої зловмисник слюсарним молотком завдав удари потерпілим по головам.

З метою укриття злочину та уникнення відповідальності зловмисник, обливши тіла та кімнату бензином, підпалив будинок та втік з місця злочину.