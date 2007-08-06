Якого коваля хотілося б мати в хаті...
На вихідних у Музеї народного побуту та архітектури пройшли дні коваля. Кореспондент УНІАН побувала на святі ковальського мистецтва.
На вихідних у Музеї народного побуту та архітектури пройшли дні коваля. Майстри показували відвідувачам таємниці свого ремесла: розжарювали вугілля, плавили метали, кували. А відвідувачі Пирогового могли побачити металеві скульптури та декоративні предмети побуту, які можуть стати чудовою прикрасою для будь-якого дому.
Вже з 10 ранку поле посеред музею під відкритим небом заповнюють ковалі, розставляють своє приладдя – жаровні, наковальні, а також розкладають свої творіння.
|Дмитро Кушнірук займається художнім зварюванням титану
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Дмитро Кушнірук займається художньою зваркою титану з початку 90-х. Каже, що це для нього не просто робота та спосіб заробити, а перш за все улюблена справа. Свої невеликі скульптури продає за 300-400$, великі тільки показує – вони для нього, як діти, а дітей не продають.
|Маленькі шедеври з титану можна придбати за 300-400$, а великі – не продаються
Міхи роздувають та розжарюють вугілля, куди кладеться метал для нагрівання. Нагрітий м’який метал добре піддається обробці. Ковалі діляться, що навіть зараз застосовують методи, які відомі ще з часів Київської Русі.
|Антон Шапош займається історичною реконструкцією
Майстри говорять, що для того, щоб бути вправним ковалем треба полюбити цю справу, бо робота це дуже важка. «Хоча коли призвичаюєшся, то вже ніби й не важко», – каже коваль художнього кування Антон Шапош.
| Шолом готовий, справа за лицарем
Він працює з 2003, зазвичай з чорними металами. Як хобі займається ще історичною реконструкцією. Він вже зробив шолом лицаря, в перспективі – увесь лицар.
|5-річна Аня допомагає ковалям
|“титанічні” вироби
|А хтось і на весіллі ковалює
|попалася...
|Така скрипка не грає, але виглядає не гірше справжньої
Милуйтесь, замовляйте. Ручна робота коштує дорого, але вона того варта.
Аліна Мосендз
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