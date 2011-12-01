Засуджено подружжя - фіктивних керівників швейної фабрики

Вироком Суворовського районного суду м. Херсона на 2 роки і 6 місяців обмеження свободи засуджені фіктивні керівники швейної фабрики «Красень».

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Херсонської області, при цьому, на підставі ст. 75 Кримінального кодексу України, засуджені - сімейна пара - були звільнені від відбування покарання з випробувальним терміном на 1 рік.

Зокрема, судом їх визнано винними в тому, що за попередньою змовою з невідомими особами, не будучи акціонерами підприємства, за матеріальну винагороду взяли участь у проведенні позачергових зборів акціонерів, за результатами яких чоловіка обрали головою ЗАТ «Красень».

Того ж дня зловмисники виготовили протокол зборів акціонерів ЗАТ «Красень», до якого внесли свідомо неправдиві дані, й на його підставі ухвалили рішення про внесення змін до статуту й заміну керівництва ЗАТ. Вказаний протокол було підписано засудженими як головою і секретарем зборів акціонерів.

Надалі подружжя, ввівши в оману приватного нотаріуса, надало йому цей протокол для завірення.

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня 2009 року в результаті силового захоплення адмінбудівлі й виробничих приміщень ЗАТ “Красень” у центрі Херсона до управління цим підприємством прийшла нова адміністрація. За фактом нападу прокуратурою області було порушено кримінальну справу за ст. 358 ККУ. Після захоплення ЗАТ «Красень» більшість його працівників (до 200 осіб) пікетували будівлю облдержадміністрації й обласної ради з вимогою відновити роботу підприємства.

У січні 2010 року було порушено справу про банкрутство ЗАТ «Красень» за позовом ДПІ в м. Херсон. Вимоги ДПІ становили 3,1 млн. грн., основна частина боргу - борг підприємства по ПДВ за імпортовані в Україну товари в сумі понад 3 млн. грн.

ЗАТ “Красень” (колишня Херсонська швейна фабрика “Більшовичка”) спеціалізується на виробництві верхнього одягу, чоловічих і жіночих костюмів, піджаків, брюк. Продукція цього підприємства експортувалася за кордон.