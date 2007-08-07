В одеському дельфінарії «Немо» вперше народилося дельфінятко

В одеському дельфінарії «Немо» народилося дельфінятко. Про це повідомив директор закладу Сергій КЕЛЮШОК, зазначивши, що «випадок появи на світ дельфіна поза морем - перший в Україні за 10 років».

За словами керівника дельфінарію, пологи тривали годину і пройшли легко. «Довжина новонародженого - 70 см. Його мама Ліля почувається прекрасно, не відпускає малюка ні на крок, учить його плавати і дихати», - розповів С.КЕЛЮШОК.

Ім`я для новонародженого буде вибрано за наслідками конкурсу. Пропозиції приймаються за електронною адресою: delfinariy@ukr.net .

Довідка УНІАН. Дельфінарій «Немо» було відкрито влітку 2005 року. Працює круглий рік. Окрім дельфінів, у щоденному шоу беруть участь морські котики. Взимку заклад відвідують 300-400 чоловік на день, влітку - близько 1,5 тис. одеситів і гостей міста.