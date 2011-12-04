ЄК перевірить, куди зникають гроші, виділені на ліквідацію аварії на ЧАЕС

Голова Міжнародної громадської координаційної чорнобильської ради (МГК ЧР об’єднує 21 громадську організацію) звернувся до депутатів Європарламенту з листом, в якому попросив ініціювати перевірку Європарламентом використання фінансових коштів, що виділяються Єврокомісією протягом останніх 15 років для ліквідації гуманітарних наслідків аварії на ЧАЕС.

Про це в інтерв'ю ZN.UA повідомив глава МГК ЧР, голова правління Координаційного аналітичного центру «Екологія і здоров'я», професор Юрій Бандажевський.

«У мене є інформація з низки чорнобильських проектів, на які ЄК виділяла кошти, зокрема й на Іванків. Ідеться про те, що в Іванкові про ці проекти нічого не знають. Як їх було використано — запитання цікаве. Сподіваємося, незабаром громадськість дізнається відповідь на нього».

Говорячи про свої проекти, які не отримують зелене світло, учений сказав: «Мої опоненти не тільки тут мене пресують, а й тиснуть на мою родину, яка мешкає в Білорусі. Будь-які серйозні акції, які я проводжу в Європі, даються взнаки в Білорусі у вигляді відповідної реакції стосовно моїх уже дорослих доньок. Старша працює лікарем, молодша закінчує університет. Слава Богу, моя сім’я поділяє мої переконання й не піддається на провокації».