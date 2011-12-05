Укрзалізниця призначила 20 додаткових потягів на новорічні і різдвяні свята

20 додаткових потягів забезпечуватимуть пікові перевезення пасажирів під час новорічних і різдвяних свят.

Як повідомляє Державна адміністрація залізничного транспорту «Укрзалізниця», станом на 5 грудня 2011 шість потягів призначила Південно-Західна залізниця, п`ять - Придніпровська, чотири - Південна, по два - Одеська і Донецька і один - Львівська.

Зокрема, Одеська залізниця призначила додаткові потяги Одеса — Ужгород і Миколаїв — Київ, Придніпровська залізниця призначила потяги Дніпропетровськ — Сімферополь, Дніпропетровськ — Івано-Франківськ, Дніпропетровськ — Львів, Сімферополь — Ужгород і Дніпропетровськ — Київ.

Південно-Західна залізниця призначила додаткові потяги у напрямках Київ — Ужгород, два потяги Київ — Івано-Франківськ, Київ — Сімферополь, Київ — Луганськ, Київ — Донецьк.

Донецька залізниця призначила додаткові потяги Донецьк — Львів і Луганськ — Київ. Південна залізниця призначила потяги в напрямках Київ — Тернопіль, Харків — Сімферополь, Харків — Мукачеве і Харків — Київ.

Львівська залізниця призначила додатковий потяг Київ — Львів — Київ.

Крім того, призначено додаткові рейси потягу №137/138 Івано-Франківськ — Київ №396/395 Одеса — Київ і №150/149 Запоріжжя — Київ.