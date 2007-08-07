Житомир відрізають від газу

На виконання доручення ДК «Газ України» ВАТ «Житомиргаз» відключило від газопостачання 11 котельних підприємства «Житомиртеплокомуненерго». Два котельні підприємства «Житомиртеплокомуненерго» продовжують виробляти теплову енергію для об`єктів соціальної сфери (медичних і дитячих установ). Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДК «Газ України».

У повідомленні наголошується, що у разі негайного незастосування «Житомиртеплокомуненерго» заходів щодо стовідсоткового погашення заборгованості і недостатньої сплати поточного споживання газу ДК «Газ України» продовжить відключення цього підприємства від газоспоживання.

Жорсткі заходи компанії обумовлені незадовільним рівнем розрахунків «Житомиртеплокомуненерго» за спожитий в 2007 р. природний газ. Нагромаджений з початку 2007 р. борг за газ «Житомиртеплокомуненерго» перевищує 11 млн. грн. (рівень розрахунків - 76%), а за гарантійним листом-графіком погашення заборгованості в міжопалювальний період (узгодженим місцевими органами влади) становить 41%. Сумарна заборгованість підприємства перед ДК «Газ України» за 2006-2007 рр. становить 22,8 млн. грн.

ДК «Газ України» нагадує, що відповідальними за теплопостачання споживачів є місцеві органи влади. Саме від рівня їх діяльності в значній мірі залежить стан забезпечення споживачів тепловою енергією в міжопалювальний період і під час опалювального сезону 2007-2008 рр.

*** У міжопалювальний період від газопостачання було відключено 41 підприємство ТКЕ-боржника.