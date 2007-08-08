Уряд Росії найближчим часом оголосить про зернові інтервенції

Уряд РФ найближчим часом оголосить про зернові інтервенції, щоб погасити зростання цін, що відбулося в липні, на зерно, борошно та хліб, повідомив журналістам голова Міністерства економічного розвитку Герман Греф.

"Ми погодили з Мінсільгоспом, і найближчим часом оголосимо про інтервенції. У нас є добрі запаси. Ми продаватимемо зерно", - сказав Греф.

Зернові інтервенції спрямовані на стабілізацію цін на ринку. Під час інтервенцій держава продає зерно компаніям за фіксованою ціною нижче ринкової.

За словами Грефа, поки що не визначені точні терміни інтервенції та ціна, за якою держава запропонує на ринок зерно твердих сортів пшениці. Але цей механізм вже узгоджений як засіб стабілізації цін на хліб, зазначив міністр.