Київська влада виступає за збереження книгарні «Знання»

Київська влада виступає проти перепрофілювання книжкової крамниці «Знання» (вул. Хрещатик, 44).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на начальника Головного управління комунальної власності Анатолія ЧУБА. Він поінформував, що договір оренди крамниці завершується 16 жовтня, але поки розмови про оголошення конкурсу на оренду приміщення на Хрещатику “залишаються розмовами”.

«Ми навіть не розглядали питання перепрофілювання даного приміщення. Принаймні Головне управління комунальної власності ніяких претензій до магазину не має. Якщо і постане таке питання, то воно вирішуватиметься на рівні Постійної комісії Київради з питань власності», - сказав А.ЧУБ.

За його словами, книжкові магазини і кіоски орендували 5 магазинів та 4 кіоски з переліку комунальної власності територіальної громади Києва. З початку року лише один орендар не продовжив договору за власним бажанням, а ще один – приватизував свої приміщення.