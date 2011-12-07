На Рівненщині обстріляли вікна регіоналів

Невідомі особи побили вікна в офісі районної організації Партії регіонів у райцентрі Рокитне Рівненської області.

Як повідомили УНІАН у секторі зв’язків з громадськістю УМВС України в області, за допомогою до правоохоронців звернувся голова громадської приймальнi і районної органiзацiї Партії регіонів 53-річний Анатолій, який 6 грудня повідомив у чергову частину Рокитнiвського райвідділу міліції, що вночі невiдома особа пошкодила в офісі чотири вiкна.

Слідчо-оперативна група, яка виїхала одразу ж на місце події, виявила чотири кульки з жовтого металу до пневматичної зброї діаметром 4,5 міліметра. Вилучене направлено на дослідження в Науково-дослідний експертно-криміналістичний центр при УМВС.

Наразі за даним фактом правоохоронці порушили кримінальну справу. Слідчі дії тривають.