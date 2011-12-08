З наметового містечка чорнобильців у Львові 5 жінок потрапили до лікарні

Сьогодні до лікарень Львова госпіталізовано п’ятьох учасників акції протесту чорнобильців, що триває у наметовому містечку біля Львівської обласної державної адміністрації.

Про це повідомив УНІАН співголова Всеукраїнського руху „Вперед!” Руслан СЕКЕЛА.

Він зазначив, що всі госпіталізовані - жінки, і вони самостійно звернулися за медичною допомогою у зв’язку із погіршенням самопочуття.

„Чотирьох було госпіталізовано з діагнозом «гіпертонічний криз», одній жінці діагностували запалення легень”, - повідомив Р.СЕКЕЛА.

За його словами, учасники акції протесту не мають наміру припиняти її і навіть встановили біля наметів навіс від снігу і дощу. Біля наметового містечка постійно чергує карета «швидкої допомоги».

Станом на сьогодні на площі біля Львівської ОДА знаходиться чотири намети, учасники акції протесту одягли на руки білі пов’язки з написом: „Протестую”.

Як повідомляв УНІАН, наметове містечко біля Львівської ОДА було встановлено представниками Благодійного фонду „Діти Чорнобиля Львівщини”, „Матері Чорнобиля” і руху „Вперед!” 6 грудня.