Батько й син загинули в морі, намагаючись врятувати сусідів по дикому пляжу

Батько і син - жителі міста Вишневе Київській області - потонули в Криму, намагаючись врятувати подружжя, яке на надувному матраці понесло в море.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Головного управління МНС України в АРК, чоловіки потонули самі, при цьому їм не вдалося врятувати й жінку, яка тонула - вона загинула.

Трагедія відбулася сьогодні вранці в районі урочища «Беляус».

«Чоловік і дружина, обидва уродженці міста Канів Черкаської області, плавали на надувному матраці на «дикому» пляжі в районі села Громово (Чорноморський район Криму). Сильний поривчастий вітер почав відносити їх у морі. До них на допомогу тут же кинувся батько з сином - жителі міста Вишневе Київської області. Проте бажання допомогти закінчилося трагедією», - повідомили в МНС.

Через сильне хвилювання моря (приблизно 5-6 балів) і сильний вітер потонули жінка (1976 р.н.) і двоє чоловіків (батько й син, відповідно 1957 і 1986 р.н.), які намагалися врятувати подружню пару. Чоловіка жінки вдалося врятувати.