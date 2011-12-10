9 жінок з одного прикарпатського села отримали звання «Матір-героїня»

У Чернівецькій області указами Президента України дев’ятьом матерям села Кисилиці Путильського району присвоїли звання «Мати-героїня».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Чернівецької ОДА, загалом у гірському Путильському районі з травня цього року таке звання вже присвоїли 33 матерям.

Станом на 1 грудня 2011 року для присвоєння звання «Мати-героїня» лише з Путильського району оформлено та надіслано до Чернівецької ОДА 1120 подань.