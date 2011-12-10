9 жінок з одного прикарпатського села отримали звання «Матір-героїня»
11:13, 10 грудня 2011Суспільство
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З району надійшло 1120 подань
У Чернівецькій області указами Президента України дев’ятьом матерям села Кисилиці Путильського району присвоїли звання «Мати-героїня».
Як повідомили УНІАН у прес-службі Чернівецької ОДА, загалом у гірському Путильському районі з травня цього року таке звання вже присвоїли 33 матерям.
Станом на 1 грудня 2011 року для присвоєння звання «Мати-героїня» лише з Путильського району оформлено та надіслано до Чернівецької ОДА 1120 подань.
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