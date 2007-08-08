Турчинов: БЮТ не буде чекати виборів

Стратегія БЮТ «Український прорив» “буде реалізовуватись, не дочікуючись виборів”. Про це у середу ввечері в ефірі телеканалу «1+1» заявив один з лідерів БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ.

Він нагадав, що стратегія Блоку Юлії Тимошенко «Український прорив» була представлена на міжпартійному з’їзді БЮТ.

«Ми вже почали реалізацію цієї стратегії, зокрема, розпочали процес референдуму щодо нової Конституції», - сказав О.ТУРЧИНОВ, наголосивши при цьому, що «Конституцію повинні написати наші громадяни».

О.ТУРЧИНОВ зауважив, що всі матеріали щодо референдуму знаходяться у Центральній виборчій комісії, і «ми чекаємо, коли ЦВК затвердить ці питання, щоб ми могли розпочати збір підписів і безпосереднє проведення референдуму».

«Тобто сьогодні «Український прорив» вже почав реалізовуватись», - наголосив він.

«Коли ми зможемо перемогти на виборах, то цей прорив забезпечить гідне життя всім нашим громадянам в країні, якою вони будуть пишатись», - переконаний О.ТУРЧИНОВ.