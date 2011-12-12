Музей води покликаний розвивати екологічну культуру

Повідомлення з Херсона

У Херсоні створять Музей води з метою розвитку екологічної культури у жителів міста, повідомили УНІАН у прес-службі мерії Херсона. Херсонський міський голова Володимир САЛЬДО своїм розпорядженням створив робочу групу для організації відкриття музею води. Очолив робочу групу перший заступник мера Василь КОТЕНКОВ, а його заступником стане директор міськводоканалу Ігор КОЗАКОВ.

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