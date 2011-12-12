У Кіровограді п'яний водій на Шевроле підкинув даїшника на капот

Минулої ночі у Кіровограді, затримуючи автомобіль під керуванням нетверезого водія, постраждав працівник ДАІ.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю УМВС в Кіровоградській області.

Зокрема, близько 4-ї години ранку нарядом ДПС ДАІ був зупинений автомобіль «Шевроле-Нива» без номерних знаків. На вимогу працівника міліції пред’явити документи водій не відреагував, натомість різко змінив напрямок руху, при цьому зачепив автомобілем інспектора ДАІ, який внаслідок удару опинився на капоті машини. Зловмисник продовжив рух, ігноруючи вимоги дорожніх знаків та сигнали світлофорів.

Помітивши, що його переслідує міліцейський автомобіль, водій «Шевроле-Нива» спробував втекти. З метою зупинки транспортного засобу та згідно ст.15 Закону України «Про міліцію» працівником ДАІ було застосовано табельну вогнепальну зброю. Після механічного пошкодження авто водій зупинився.

За висновками лікарів наркологічного диспансеру, в крові правопорушника було виявлено алкоголь. Як з’ясувалось, кілька років тому його вже позбавляли водійських прав через керування у нетверезому стані.

32-річний працівник міліції, який отримав тілесні ушкодження у вигляді відкритої черепно-мозкової травми голови та закритої травми хребта, госпіталізований до лікувального закладу.

Наразі вирішується питання про порушення за даним фактом кримінальної справи.