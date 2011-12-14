У Києві захворюваність на грип перевищила епідпоріг
11:03, 14 грудня 2011Суспільство
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Сплеску чекають в кінці місяця
У Києві захворюваність на грип і гострі респіраторні вірусні інфекції перевищила епідеміологічний поріг.
Про це пише сьогодні газета «Известия» з посиланням на директора Центру клінічної імунології Олега НАЗАРА.
«На сьогоднішній день рівень захворюваності на грип перевищує норму лише на 5%», - сказав він.
«Медики тримають на контролі це питання. Поки що немає потреби вживати радикальних заходів. Проте якщо епідемічний поріг буде перевищено на 20%, буде введено карантин», - пояснив О.НАЗАР.
За його словами, сплеск захворювань на грип очікується наприкінці грудня - початку січня, а також наприкінці лютого - початку березня.
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