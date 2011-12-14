Начальник управління ПФ дурила чорнобильців - а їй носили хабарі

На Київщині прокуратура Рокитнянського району порушила відносно начальника місцевого управління Пенсійного фонду кримінальну справу за ч.3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара).

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Київській області, 43-річна жінка прямо в службовому кабінеті неодноразово отримувала хабарі від 500 до 2,5 тис. грн. за вирішення питання про прискорення донарахованих чорнобильських виплат. Зазвичай ставка залежала від суми компенсації.

Загалом правоохоронцями задокументовано понад 50 фактів передачі хабарів даній особі.

«У своєму районі чиновниця завоювала авторитет і повагу серед населення. Люди щиро вірили, що начальниця вирішить всі питання з виплатами. Тому «прискорити чергу» приходили як цілі групи чорнобильців, так і уповноважені представники груп пільговиків», - зазначили в ГУ МВС.

Наразі за даною справою триває слідство.