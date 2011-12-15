У Донецьку помер один із поранених під час нальоту на банк

У Донецьку помер один з трьох чоловіків, поранених під час нальоту злочинців на відділення банку "Креді Агріколь" 12 грудня.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Донецької облдержадміністрації з посиланням на інформацію облуправління охорони здоров`я.

У прес-службі не уточнили, хто саме з постраждалих помер, сказавши тільки що «інформація про це надійшла тільки що».

Як повідомляв УНІАН, 12 грудня в Калінінському районі м. Донецька двома невідомими в масках було скоєно збройне пограбування відділення банку «Креді Агріколь», в результаті якого були поранені три відвідувачі.

При нальоті постраждали троє чоловіків віком 46, 36 років і 31 рік. Перші два одержали вогнепальні поранення нижньої третини лівого стегна, третій – крізне поранення поперекової області.

За інформацією управління охорони здоров`я Донецької облдержадміністрації, двоє потерпілих перебувають у лікарнях у тяжкому стані, один – середньої тяжкості.

Зловмисники забрали з каси банку 900 тис. грн., 30 тис. американських доларів, 19 тис. євро і 400 тис. російських рублів.