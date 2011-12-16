У Харкові посадовці банку безплатно видали клієнту 9 кг золота

У Харкові посадові особи одного з комерційних банків незаконно видали фізичній особі 9 кг золота вартістю 3,1 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на заступника прокурора області Леоніда ЛАХТЮКА, посадовці не оформили належним чином документи та не отримали кошти за золото.

Посадовці діяли всупереч Закону України «Про банки та банківську діяльність» і нормативним документам, які регулюють порядок проведення банками операцій з банківськими металами.

Прокуратура Червонозаводського району Харкова порушила кримінальну справу за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення або розтрата майна).