Папу Римського запросили до Львова

Міський голова Львова Андрій САДОВИЙ запросив Папу Римського БЕНЕДИКТА XVI відвідати Львів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, 16 грудня українська делегація, до складу якої входить А.САДОВИЙ, зустрілась з Папою Римським у Ватикані.

Міський голова Львова під час урочистої аудієнції запросив Папу Римського відвідати Львів та попросив благословення для всіх жителів Львова.

Делегація прибула до Рима з нагоди встановлення української ялинки на площі Святого Петра.