Папу Римського запросили до Львова
06:15, 17 грудня 2011Суспільство
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Мер попросив благословення для всіх
Міський голова Львова Андрій САДОВИЙ запросив Папу Римського БЕНЕДИКТА XVI відвідати Львів.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, 16 грудня українська делегація, до складу якої входить А.САДОВИЙ, зустрілась з Папою Римським у Ватикані.
Міський голова Львова під час урочистої аудієнції запросив Папу Римського відвідати Львів та попросив благословення для всіх жителів Львова.
Делегація прибула до Рима з нагоди встановлення української ялинки на площі Святого Петра.
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