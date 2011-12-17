Експерт: дуже боюся створення земельного банку

Експерти негативно оцінюють існуючу редакцію законопроекту «Про ринок землі».

Як передає кореспондент, про це було заявлено під час прес-конференції у п'ятницю в Києві.

Зокрема, експерти негативно оцінили законодавчу ініціативу щодо створення земельного банку й наданих йому повноважень.

«Я дуже боюся створення земельного банку, тому що в законі, який я прочитав, я не зрозумів, як це працює», - сказав радник правління з питань сільського господарства банку Credit Agricole Вank Жан-Жак ЕРВЕ.

Президент Асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" Алекс ЛІССІТСА також вважає негативним можливе створення керуючого органу на ринку землі в тому вигляді й з такими повноваженнями, як це прописано в законопроекті. «Ми створювали й Аграрний фонд, де він зараз? Ми створювали масу якихось аграрних підприємств, ми створювали якісь лізингові компанії, ми створювали все, що можна. Де наша держава входить, звідти фермер виходить», - сказав експерт.

Із цього ж приводу голова представництва IFC в Україні Олена ВОЛОШИНА сказала: «IFC досить негативно ставиться до ідеї створення державного земельного банку. По-перше, тому що держава дійсно не є ефективним власником. Ми дуже слабко віримо в те, що державний банк буде ефективним сільгоспвиробником».

Як повідомляв УНІАН, 9 грудня Верховна Рада України прийняла в першому читанні проект закону «Про ринок земель».

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=41981