Мер Житомира не отримає нової автівки

Прокуратура Житомирської області опротестувала рішення Житомирської міськради про виділення 600 тис. грн. на придбання автомобіля для мера.

Про це йдеться у переданому кореспонденту УНІАН повідомленні прес-служби прокуратури Житомирської області з посиланням на прокурора Житомира Іллю ТИТАРЧУКА.

За його словами, "прокуратурою Житомира 13 грудня 2011 року внесено протест на п. 1.9 та 4.6.6 рішення сьомої сесії шостого скликання Житомирської міської ради від 24 жовтня 2011 року №207 "Про внесення змін до міського бюджету на 2011 рік та міських цільових програм"".

При цьому І.ТИТАРЧУК уточнив, що названі пункти рішень суперечать законодавству України.

"Зокрема, ухвалено фінансування з бюджету міста Житомира внесків до статутного фонду комунального підприємства «Управління автошляхів» на суму 600 тис. грн. для придбання та реєстрації легкового службового автомобіля, передбаченого для обслуговування керівництва міської ради", - додав він.

«Ці витрати віднесено до проекту «Реконструкція, утримання, капітальний та поточний ремонт вулиць» програми розвитку, утримання та інженерного забезпечення комунальної сфери міста Житомира «Впорядковане, привабливе, чисте місто» на 2010-2012 роки», - сказав прокурор.

На його думку, це рішення Житомирської міської ради порушує вимоги Конституції України, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетного кодексу України.

Програма «Впорядковане, привабливе, чисте місто» спрямована на покращення благоустрою загального благоустрою міста, осучаснення його архітектурного вигляду, утримання та ремонт існуючих об’єктів благоустрою. Вона також передбачає забезпечення комунальним підприємством «Управління автошляхів» належного стану доріг та створення умов з безпечного руху транспорту і пішоходів.

Проте придбання легкового автомобіля для обслуговування керівництва міськради програмою не передбачено. У такому випадку бюджетні кошти було б використано не за цільовим призначенням.