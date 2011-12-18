На Закарпатті діти впали в кому після двох склянок вина

На Закарпатті медики врятували життя двох малолітніх дітей, які отруїлися алкоголем, йдеться в сюжеті ТСН.

Сестрички 6 й 9 років залишлись вдома самі та скуштували десь по склянці вина, яке нібито переплутали з виноградним соком.

Непритомних дітей привіз до лікарні батько. "Були доставлені в коматозному стані, без свідомості", - розповів заступник головного лікаря Хустської ЦРЛ Іван Біцько.

Через декілька годин дівчатка прийшли до тями.

Випадком одразу зацікавились правоохоронці. Родина, в якій ростуть дівчатка, благополучна, але за неналежний догляд за дітьми, батькам все-таки загрожує штраф.

Зі свого боку батьки наполягають на тому, що діти отруїлися не алкоголем, а звичайними жуйками, яких діти зжували близько 8 штук за раз. Однак, додаткових аналізів вони не вимагали.