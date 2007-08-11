Цього року іноземні інвестори куплять кілька банків в Україні

Голова правління «Укрсоцбанку» Борис ТІМОНЬКІН прогнозує придбання цього року іноземними інвесторами декількох великих українських банків.

Про це він сказав в інтерв`ю тижневику «Дзеркало тижня» (№27 (656) 14-20 липня 2007).

Зокрема, на запитання щодо прогнозів про можливий спад попиту на вітчизняні банки з боку іноземних покупців, Б.ТІМОНЬКІН відзначив, що «нинішнього року ми дізнаємось про декілька доволі великих стратегічних придбань. Але їх навряд чи буде дуже багато - не десять і навіть не п`ять».

За його словами, причиною цього є не те, що слабшає інтерес, а те, що список стратегічних покупців не є нескінченним. «Не будуть 60 західних банків товпитися на українському ринку. Їх може прийти 20, максимум 25 - не більше. У міру того, як дедалі більше банків продаватиметься, цей попит знижуватиметься», - вважає Б.ТІМОНЬКІН.

При цьому, на його думку, для доволі великих банків, що динамічно розвиваються, власники яких не хочуть втрачати над ними контроль, з`являється інша альтернатива - вихід на IPO. «Йдеться про продаж великих і маленьких пакетів не одному, а багатьом портфельним інвесторам, які готові купувати з розрахунку на зростання курсової вартості акцій. Існує досить серйозний попит на успішні банки за умови виконання ними необхідних для публічного розміщення процедур, оскільки перспективи розвитку ринку - дуже добрі», - відзначає Б.ТІМОНЬКІН.

Як повідомляв УНІАН, представники групи «Інтерпайп» від імені групи інвесторів “Укрсоцбанку” 5 липня підписали в Мілані (Італія) угоду про продаж близько 95% акцій “Укрсоцбанку” міжнародній банківській групі UniСredit.

З боку UniСredit Group угода була підписана представниками австрійського Austria Bank Creditanstalt AG (BA-CA).

Близько 95% акцій буде продано, виходячи з капіталізації АКБ «Укрсоцбанк» в 2,2 млрд. доларів. Крім того, остаточну ціну придбання буде збільшено в розмірі покриття очікуваної зміни вартості чистих активів банку, включаючи чистий доход “Укрсоцбанку” за 2007 рік.