ЦВК зареєструвала кандидатів НУ-НС

Центральна виборча комісія зареєструвала кандидатів у народні депутати, включених до списку блоку «Наша Україна – Народна самооборона».

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було прийнято на сьогоднішньому засіданні ЦВК.

За проголосували усі 14 присутніх на засіданні членів ЦВК.

Центральна виборча комісія не зареєструвала 47 кандидатів у народні депутати від блоку “Наша Україна – Народна самооборона”.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було прийнято сьогодні на засідання Комісії. “За” проголосували усі присутні 14 членів ЦВК.

Ці 47 осіб не були зареєстровані і вважаються виключеними зі списку блоку, оскільки вчасно не надали згоду балотувалися у народні депутати.

Як повідомляв УНІАН, решту 401 кандидата у депутати від “Нашої України – Народної самооборони” ЦВК зареєструвала.