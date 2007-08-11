Яворівський: надзвичайна активність сестер Лукаш свідчить про зацікавленість ПР

Кандидат у народні депутати від БЮТ Володимир ЯВОРІВСЬКИЙ називає абсурдом заяву кандидата у народні депутати від Партії регіонів Олени ЛУКАШ про свідоме спровокування блоком скандалу навколо реєстрації Центральною виборчою комісією виборчого списку БЮТ.

Про це йдеться у коментарі В.ЯВОРІВСЬКОГО, переданому УНІАН.

“Заява О.ЛУКАШ про те, що БЮТ спеціально спровокував скандал і подав неналежним чином оформлені списки – є повним абсурдом. Адже їй, як кандидату у народні депутати, має бути відомо, що точні адреси кожного кандидата у народні депутати є у його власноручно написаній заяві, яка подається до ЦВК”, - підкреслив В.ЯВОРІВСЬКИЙ.

За його словами, в БЮТ “знали, що проти нас, як проти найпотужніших суперників «регіоналів» буде використано весь арсенал адмінресурсу”. “Вперше за історію незалежної України найактивніші представники Партії регіонів вирішили зняти з виборчих перегонів одну з найпотужніших політичних сил – Блок Юлії Тимошенко”, - додав він.

На думку В.ЯВОРІВСЬКОГО, “надзвичайна активність тандему сестер ЛУКАШ, одна з яких є секретарем ЦВК, а інша у списках Партії регіонів, свідчить про те, що Партія регіонів зацікавлена у поглибленні політичної кризи в Україні”.

“Коли у ЦВК відмовили в реєстрації списків БЮТ, одна з сестер настільки втішилась, що почала аплодувати так, ніби вона сиділа на з’їзді Партії регіонів і слухала доповідь Віктора ЯНУКОВИЧА”, йдеться у коментарі В.ЯВОРІВСЬКОГО.

Представник БЮТ впевнений, що в ситуації з відмовою у реєстрації списку блоку “кожна нормальна людина розуміє, що розігрується звичайнісінький фарс, і авторами цього фарсу є представники Партії регіонів у ЦВК”.