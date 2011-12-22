Янукович: при правильному підході можна збирати великі врожаї

Земельна реформа в Україні буде реалізовуватись поступово.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ під час підсумкової прес-конференції в Києві

"Поступове прийняття законопроектів, їх обговорення прозоре, потім імплементація дасть нам можливість побачити недоліки з перших кроків», - сказав він.

«Але податки, які будуть сплачуватись органам місцевого самоврядування, тобто міським радам, селищам, вони підуть на розвиток села, на розвиток інфраструктури села”, - додав глава держави.

На його думку, земельна реформа в Україні давно «перезріла». “Заговорили це питання, не можна далі так підходити до села”, - вважає В.ЯНУКОВИЧ.

“Ми бачимо, що економічний ресурс, який має сільське господарство... в цьому році ми переконались в тому, що при правильному підході можна збирати великі врожаї і отримувати добрий економічний ефект”, - зазначив він.

Однак, стверджує В.ЯНУКОВИЧ, потрібно, щоб ці кошти справедливо розподілялись. “Результати роботи селян, перш за все, щоб відчували селяни”, - резюмував він.