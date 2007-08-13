18 серпня Хрещатик перекриють на два дні

Наступної суботи з 9-ї години ранку на Хрещатику буде перекрито рух транспорту у зв’язку з проведенням загальноміського шкільного ярмарку.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне розпорядження Київської міської державної адміністрації розміщено на офіційному веб-порталі столичної влади.

Обмеження руху не стосується лише автомобілів спеціального призначення.

Шкільний ярмарок триватиме на Хрещатику два дні - 18-19 серпня. Відповідальними за його організацію визначено Головне управління з питань торгівлі та побуту КМДА, а також райдержадміністрації. Вони мають залучити до участі ярмарку підприємства торгівлі, легкої промисловості міста та регіонів України, інших постачальників товарів шкільного асортименту, передбачивши також демонстрацію шкільної форми та взуття.

Згідно з документом, вже діючий торговельний майданчик із реалізації товарів шкільного асортименту від ВАТ „Київський центральний універмаг" працюватиме до 5 вересня ц.р.