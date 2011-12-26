Журналіста звинувачують в інсценуванні замаху на своє вбивство

Прокуратура Києва направила до суду кримінальну справу проти журналіста, який інсценував замах на своє вбивство.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі столичної прокуратури.

Зокрема, як йдеться у повідомленні, прокуратурою міста 20 грудня затверджено обвинувальний висновок та направлено до суду кримінальну справу, яка розслідувалась Слідчим управлінням ГУ МВС України в Києві, за обвинуваченням журналіста одного з Інтернет-ресурсів у завідомо неправдивому повідомленні про вчинення злочину із штучним створенням доказів обвинувачення (ч. 2 ст. 383 КК України).

За даними прокуратури, досудовим слідством встановлено, що обвинувачений 12 липня 2011 року зімітував вчинення відносно нього особливо тяжкого злочину – замах на вбивство. Згодом про посягання на своє життя він надав завідомо неправдиве повідомлення до органів внутрішніх справ, на підставі якого 13 липня 2011 р. було порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК України.

Однак, як з’ясувалося у ході розслідування цієї справи, обвинувачений зімітував вчинення злочину, якого насправді не було.

У прес-службі додали, що санкція ст. 383 ч. 2 Кримінального кодексу України передбачає максимальне покарання до 5 років позбавлення волі.

Як повідомлялося, за даними МВС, працівник одного з Інтернет-ресурсів Анатолій Ш. у липні цього року у Солом’янському районі інсценував замах на вбивство самого себе з використанням вогнепальної зброї.