Кисельов: Дії Ющенка слід розцінювати як державний злочин

Народний депутат України 5-го скликання, перший заступник голови парламентської фракції Партії регіонів Василь КИСЕЛЬОВ розцінює дії Президента України Віктора ЮЩЕНКА з приводу його «прохання» до ЦВК зареєструвати БЮТ не інакше, «як державний злочин».

Як повідомляє прес-служба Партії регіонів, так В.КИСЕЛЬОВ прокоментував «прохання» Президента до ЦВК зареєструвати БЮТ ще до відповідного рішення суду. «Я вважаю, що дані дії Президента потрібно розцінювати не інакше, як державний злочин» - наголосив В.КИСЕЛЬОВ.

За його словами, якщо сьогодні ЦВК без рішення суду зареєструє «при явних відхиленнях від норм закону виборчий список БЮТ, то у б’ютівців з`являться підстави через підставних осіб оскаржити результати виборів, і тим самим торпедувати результати народного волевиявлення».

На думку В.КИСЕЛЬОВА, «для нашого Президента вже достатньо тривалий час не існує межі, за якою – грубі порушення Конституції».

Він також наголосив, що в даному випадку Юлія ТИМОШЕНКО діє «практично безпрограшно».

“Сьогодні ТИМОШЕНКО, спровокувавши ситуацію з відхиленням від встановленої процедури подачі списків кандидатів у депутати від своєї політичної сили, намагається викликати у народу вселенську жалість», - додав він.

«Вони чудово розуміють, що найзухвалішим способом порушують встановлений порядок подачі виборчих документів до ЦВК, проте продовжують доводити, що вони – праві. І на цьому згубному для вітчизняної законності шляху у них вже є перший великий успіх. Їх відкрито підтримав Президент! Підтримав, демонструючи, що він не за закон, і що, як і раніше, виступає на одній стороні», - додав В.КИСЕЛЬОВ.

Він також зазначив, що на з`їзді Блоку «НУ-НС» Президент відкрито підтримав «одну частину помаранчевих». «Сьогодні дійшла черга протягнути руку допомоги іншій їх частини – Блоку Юлії Тимошенко. Ось так і виходить, що у Віктора Андрійовича не доходять руки лише до одного – пригадати таки, що він – Президент України, а не опозиції», - додав В.КИСЕЛЬОВ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 13 серпня, на прес-конференції у Форосі В.ЮЩЕНКО заявив, що проблема з реєстрацією кандидатів у депутати від БЮТ у Центральній виборчій комісії викликана другорядними причинами.

Зокрема, за словами Президента, немає жодних проблем, щоб зареєструвати даний список.

Глава держави висловив упевненість, що ЦВК слід зареєструвати список кандидатів у депутати від БЮТ. За його словами, він звернувся з відповідним проханням до ЦВК.