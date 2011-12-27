Податкова зібралась покінчити із зарплатами в конвертах

Державна податкова служба України (ДПСУ) має намір ввести моду серед киян на легальну оплату праці і сплату усіх відповідних податків.

Як повідомили УНІАН у прес-службі відомства, таку думку висловив голова ДПСУ Олександр КЛИМЕНКО за підсумками наради з нагоди призначення Ірини НОСАЧОВОЇ на посаду голови Державної податкової служби у м. Києва.

О.КЛИМЕНКО констатував, що сьогодні більшість міжрегіональних схем ухилення від оподаткування замикається саме на Києві. При цьому, у зв`язку з високим рівнем трудової міграції бізнесмени столиці знаходять тих, хто згодний працювати за невеликі гроші і без офіційного працевлаштування. За розрахунками податківців, втрати місцевого бюджету від тіньової або напівтіньової зайнятості становлять близько 600 млн. грн.

«Ми зобов`язані перевести цей процес у правове поле і ввести у киян моду на легальну роботу зі сплатою податків», - підкреслив О.КЛИМЕНКО.

Такі завдання на 2012 рік висунув голова ДПСУ на нараді.

О.КЛИМЕНКО відзначив, що головними пріоритетами у цьому мають стати концентрація уваги на детінізації економіки і боротьба із зарплатами «в конвертах».