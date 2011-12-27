І Азарову догодити і VIP-авто отримати – чиновники знайшли рішення проблеми

Заборона глави уряду Миколи Азарова купувати чиновникам VIP-автомобілі не налякала держслужбовців. Навіщо купувати, якщо можна орендувати, - вирішили у Фонді держмайна, і збираються взяти напрокат представницьку Audi A8L, пише «Дєло».

За даними видання, Фонд держмайна з березня по грудень 2012 року має намір узяти напрокат 3 легкових автомобіля з послугами водія. Як повідомляє "Вісник державних закупівель", в планах Фонду державного майна орендувати Audi А8L, Nissan Maxima і Opel omega.

При цьому максимальна кількість робочих годин для автомобіля Audi А8L в робочі дні має скласти 1500, для Nissan Maxima – 1350 годин, для Opel Omega – 4500 годин.

Очевидно, що вказані автомобілі призначаються для керівного складу Фонду держмайна, який очолює Олександр Рябченко. Оренда найдорожчої з вищеперелічених машин – Audi А8L – у фірм, що спеціалізуються на наданні таких послуг, складає приблизно 250 грн на годину. Тобто 375 тис. грн. за 1500 годин, які Фонд держмайна збирається експлуатувати цей автомобіль наступного року. Навіть якщо припустити надання знижки, яка зазвичай дається при оренді автомобіля на тривалий термін, сума прокату буде значною.

Видання нагадує, що раніше Азаров вже ініціював звільнення керівника одного з підприємств при Мінпаливенерго, що вирішив купити автомобіль BMW X5 за 800 тис. грн. Також прем`єр-міністр доручив Держказначейству припинити фінансування головних розпорядників бюджетних коштів на закупівлю службових автомобілів, меблів і на проведення ремонту в кабінетах. Він звернувся до керівників міністерств і відомств з вимогою навіть не планувати використання коштів на придбання нових службових автомобілів.