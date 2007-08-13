Туристичний теплохід врізався в опору мосту через Дунай

Туристичний річковий теплохід врізався в опору моста через річку Дунай в австрійській столиці м. Відень.

Про жертви не повідомляється.

Як передає Associated Press з посиланням на представників місцевої влади, державний оператор залізничного сполучення Австрії OEBB ухвалив зупинити через міст рух трамваїв - одного з основних видів громадського транспорту Відня – з огляду на те, що зіткнення могло пошкодити конструкції мосту. Якщо побоювання не підтвердяться, міст буде відкритий для руху за кілька годин.

За попередніми даними віденської поліції, капітан, проходячи під мостом, забув включити автомат, що прибирає надбудови.