Начальник одеської міліції подав у відставку

Начальник Головного управління МВС України в Одеській області Михайло ЯЦКОВ, призначений на цю посаду в березні минулого року, подав рапорт про відставку.

Як передає кореспондент УНІАН, М.ЯЦКОВ заявив журналістам, що «причина – досягнутий вік».

Утім, 47-річний уродженець Горлівки Донецької області, який раніше працював у структурах ДПА Херсонської області, не став заперечувати, що «трохи відпочивши, можливо, знову працюватиме. У міліції чи ні – ще не вирішив».

М.ЯЦКОВ висловив припущення, що найближчим часом одеську міліцію очолить хтось з Криму, можливо, начальник Головного управління міліції Криму Сергій РЕЗНИКОВ.

Проте сам С.РЕЗНИКОВ відмовився підтвердити можливість переведення до Одеси: «поки що немає такого наказу міністра».

В Одесі пов'язують відхід з посади М.ЯЦКОВА з провальними спецопераціями силовиків із захоплення членів злочинної групи ДІКАЄВА. На нещодавній зустрічі з одеськими журналістами народний депутат України Геннадій МОСКАЛЬ заявив, що «таких дебілів, які керували на той час МВС України і УМВС в Одеській області, ще не було в Україні за всю історію з моменту створення цієї державної інституції».

Крім того, він стверджував, що так званий «третій кілер» банди ДІКАЄВА – сімферополець ШЕМЯТЕНКОВ, якого шукали після скандальних спецоперацій, загинув за два тижні до трагічних подій в Одесі. Його смерть підтвердили також в УМВС Криму.

Г.МОСКАЛЬ звернувся до новопризначеного глави МВС України Віталія ЗАХАРЧЕНКА з пропозицією провести службове розслідування за фактами вбивства і поранення співробітників міліції, а також організації так званого «штурму» готелю в Одесі, а також введення в оману громадськості України. Він також вимагав розглянути ці питання на колегії МВС України і звільнити з посади начальника УМВС України в Одеській області М.ЯЦКОВА та інших осіб.

9 грудня В.ЗАХАРЧЕНКО призначив розслідування обставин знищення в Одесі групи ДІКАЄВА.