Deutsche Bank матиме право висунути вимоги до «Нафтогазу»

Німецький банк Deutsche Bank має право вимагати від НАК «Нафтогаз України» дострокового погашення зобов`язань на суму близько 600 млн. дол. у разі, якщо держпакет ЗАТ «Укртатнафта» (Кременчуцький НПЗ, Полтавська обл.) буде виведено із статутного капіталу НАК. Таку думку експерти висловили в інтерв`ю кореспонденту УНІАН.

Так, аналітик інвестиційної компанії "Арт-капітал" Володимир ОВАДЕНКО вважає, що "окремим членам уряду пора вже зрозуміти, що в світі існують певні правила, яким потрібно слідувати. Інакше можуть бути серйозні наслідки. Проте українські чиновники звикли ні за що не відповідати".

"Я вважаю обгрунтованими претензії банку, а уряду не погано було б враховувати очевидні наслідки рішень, що приймаються", – додав експерт.

У свою чергу, старший економіст Міжнародного центру перспективних досліджень Ільдар ГАЗІЗУЛЛІН вважає, що "виведення такого великого і, що важливе, прибуткового активу з компанії безумовно знижує її здатність розплатитися за кредитами. Тому, формально, стурбованість Deutsche Bank зрозуміла".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні газета "Экономические известия", з посиланням на лист Deutsche Bank до прем`єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА, написала, що Deutsche Bank може зажадати від НАК «Нафтогаз України» дострокового погашення зобов`язань на суму близько 600 млн. дол. у разі, якщо держпакет ЗАТ «Укртатнафта» буде виведено зі статутного капіталу НАК. У листі директор представництва Deutsche Bank в Україні Артем НАГДАЛЯН звертає увагу уряду на те, що рішення про виведення пакета акцій «Укртатнафти» із статутного капіталу НАК «Нафтогаз України» вимагає узгодження з кредиторами НАК.

Нагадаємо, в 2005 році Deutsche Bank і НАК «Нафтогаз України» уклали фінансовий договір на суму 2 млрд. євро. В рамках цієї угоди банк надав НАК «Нафтогаз України» близько 600 млн. дол. Іншим великим міжнародним кредитором компанії є швейцарський банк Credit Suisse, якому НАК «Нафтогаз України» винен 550 млн. дол. Загальний кредитний портфель НАК «Нафтогаз України» становить більш як 2 млрд. дол.

Довідка УНІАН. Кабінет міністрів України своєю постановою (№1037 від 8 серпня) доручив Міністерству палива і енергетики спільно з НАК "Нафтогаз України" в місячний термін передати Фонду державного майна пакет акцій, які належать державі в статутному капіталі ЗАТ "Укртатнафта".

НАК «Нафтогаз України» на рівні акціонерного капіталу відновила державний контроль над ЗАТ «Укртатнафта». На сьогоднішній день на балансі компанії 61,346% акцій «Укртатнафти».

Українська сторона впродовж декількох років оспорювала правомірність передачі компаніям SeaGroup International (США) і Amruz Trading (Швейцарія) 18,3% акцій "Укртатнафти".

ЗАТ «Укртатнафта» створене в 1994 році відповідно до указів президентів України і Татарстану на базі Кременчуцького НПЗ. Проектна потужність підприємства становить 18,6 млн. тонн переробки нафти на рік.

61,346% акцій «Укртатнафти» належить державі і передані до статутного фонду НАК «Нафтогаз України», 28% - Міністерству майна і земельних ресурсів Татарстану (у жовтні 2006 року передані в довірче управління ВАТ "Татнафта"), 8,6% - компанії «Татнафта» (Татарстан), 1,2% акцій володіє ТОВ «Корсан», афільоване з групою «Приват».