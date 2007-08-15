Через підтоплення будинків евакуйовано 380 мешканців Нової Одеси

У Миколаївській області через підтоплення будинків внаслідок сильних злив евакуйовано 380 мешканців м. Нова Одеса.

Як повідомляє прес-служба Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, зокрема, 13 серпня о 16-й год. внаслідок сильних злив біля села Дільниче Новоодеського району Миколаївської області сталося переповнення ставка. Рівень води піднявся на 5-6 метрів, в результаті чого водою через перепускний канал було підтоплено 120 приватних житлових будинків у Новій Одесі по вулиці Млинній.

Рятувальники МНС за допомогою плавзасобів врятували 33 особи, в тому числі 4 дитини. Жертв немає. Проводилися оперативні заходи з відведення води від житлових будинків.