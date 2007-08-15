У Німеччині скоєно масове вбивство ”по-українськи”

Шість чоловік убито внаслідок перестрілки в західнонімецькому місті Дуйсбург.

П`ять тіл було знайдено поліцією в салонах двох автомобілів недалеко від залізничного вокзалу, а шоста жертва злочину померла в кареті «швидкої допомоги», - повідомляє АР з посиланням на прес-секретаря поліції Германа-Йозефа Хелміша.

Всіх шість убитих мали вогнепальні поранення голови, - додав поліцейський.

За словами джерела, - поки не відомо хто скоїв це масове вбивство, і який його мотив.

Безпосередні свідки злочину слідству невідомі. Один з очевидців почув звук проїжджаючої машини і стрілянину, після чого і були знайдені автомобілі з трупами в салоні, - передає «Newsru.com».

«Свідок почув постріли і зупинив поліцейську машину, яка випадково виявилася неподалік», - приводить телеканал SkyNews слова поліцейського Райнхарда Папе.

У даний час поліція досліджує місце трагедії, проте збору доказів заважає сильний дощ.

«ForUm»