Суд заборонив масові акції у центрі Одеси

Приморський районний суд Одеси заборонив проведення масових акцій у центральній частині міста, обмеженій вулицями Приморською, бульваром Мистецтв, вулицями Преображенською, Грецькою і Польським спуском, у період з 3 серпня по 3 вересня поточного року.

Про це повідомляється на офіційному сайті Одеської міської ради.

Цим вердиктом, уточнює міськуправління інформації, «задоволено адміністративний позов виконавчого комітету Одеської міськради до громадянина Анатолія СТЕПАНЧЕНКА (Одеське товариство «Просвіта») і громадянина Валерія КАУРОВА (Одеська організація «Єдина вітчизна»), котрі повідомили виконком про намір провести, відповідно, пікетування на Катерининській площі і Хресний хід за маршрутом: Преображенський собор, вулиця Дерибасівська, вулиця Катериниська, Катерининська площа. Вказаним, а також будь-яким іншим фізичним і юридичним особам заборонено проведення пікетів, маніфестацій, встановлення наметів та інших агітаційних споруд» у центральній частині міста.

Суд прийняв до уваги інформацію позивача, йдеться в повідомленні, «про будівельні роботи з використанням важкої будівельної техніки, пов`язані з реконструкцією Театральної площі, Катерининської площі, Думської площі, вулиці Ланжеронівської і Піонерського парку, а також лист облуправління МВС України в Одеській області до Одеської міськради від 2 серпня з пропозицією «на підставі ст.39 Конституції України звернутися до суду для встановлення обмежень при проведенні вказаних заходів у зв`язку з можливістю виникнення зіткнень між активістами різних політичних напрямків та Українського козацтва, що приведе до порушення громадського порядку і загрози безпеці громадян».

Як повідомляв УНІАН, 14 серпня представники козацьких організацій Одеської області, зокрема, Асоціація козацьких товариств «Січ», знову пікетували Одеську міську раду, вимагаючи припинити будівництво в центрі міста пам`ятника російській імператриці Катерині II.

Ряд учасників акції, зокрема історик-краєзнавець Сергій ГУЦАЛЮК, заявив журналістам, що вчені із Санкт-Петербурга надіслали напередодні до Одеси копії архівних документів, пов`язаних із забудовою Одеси. Згідно з цими документами, переконані представники козацтва, торжеством історичної справедливості було б відновлення на площі храму Святої Катерини (документи підтверджують, що такий храм справді знаходився на площі в XVIII столітті), а не монумента Катерині II, спорудженого в 1900 році.

Пікетники передали документи віце-меру Одеси Михайлу КУЧУКУ, а також вручили йому лупу – «щоб краще було видно».

Крім того, козаки вимагають проведення громадських слухань з питання відновлення пам`ятника. Заступник міського голови Одеси пообіцяв, що з одержаними документами ознайомляться фахівці. М.КУЧУК підкреслив, що «ні владі, ні громадськості не варто втручатися в справи істориків».

Довідка УНІАН. Міськрада Одеси 4 липня прийняла рішення «Про порядок реконструкції Катерининської площі», яким передбачено встановлення тут монумента Катерині II і здійснення поточного ремонту навколишніх будинків і мостової.

Представники національно-патріотичних сил і козацтва вже кілька разів проводили акції протесту проти спорудження пам`ятника.

Пам`ятник Катерині II був встановлений у центрі Одеси в 1900 і знесений у 1920 році. Його фрагменти зберігаються в обласному історико-краєзнавчому музеї. Пізніше на цій площі був споруджений пам`ятник Льву Толстому, потім Адаму Міцкевичу, Карлу Марксу. У роки окупації площу К.Маркса назвали ім`ям Гітлера. А в 1965 році на площі Потьомкінців, згідно з постановою уряду УРСР, було встановлено пам`ятник «Потьомкінцям – нащадки», який в червні поточного року демонтований з метою переміщення на Митну площу.