Чорноволу не дає спокою ”Український нарив” та біг-борди Тимошенко

Член Партії регіонів Тарас ЧОРНОВІЛ закликає Центральну виборчу комісію оперативно реагувати на порушення політичними силами виборчого законодавства.

Про це УНІАН повідомили у4 прес-службі Партії регіонів.

“Сподіваюся, що в подальшому Центральна виборча комісія оперативно реагуватиме на порушення виборчого законодавства і не дозволить політичним силам зневажати українські закони”, - сказав Т.ЧОРНОВІЛ.

За його словами, деякі політичні сили вважають, що вони стоять над законом. Зокрема, вважає він, БЮТ свідомо порушує встановлені ЦВК правила подання документів і при цьому порушує порядок ведення агітаційної роботи. Т.ЧОРНОВІЛ наголосив, що в багатьох регіонах України та навколо Києва вже декілька тижнів «красуюються біг-борди сонцеликої ТИМОШЕНКО з агітками на тему “Українського нариву». “На жаль, але ЦВК до цього часу так і не зреагувала на подібне порушення!”, - сказав він.

Він також повідомив, що представники Партії регіонів в комісіях перевірять правильність складених списків виборців. За словами Т.ЧОРНОВОЛА, це робитиметься для того, аби “не зникли цілі вулиці і будинки”, оскільки під час минулорічних виборів саме завдяки такій “помаранчевій технології проведення виборів” Партія регіонів недорахувалася багатьох голосів. “І тому я закликаю всіх людей перевірити за два-три тижні до виборів наявність свого прізвища у списку, правильність зазначених даних”, - сказав він.