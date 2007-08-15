Чорноволу не дає спокою ”Український нарив” та біг-борди Тимошенко
ЦВК має відреагувати на порушення закону?
Член Партії регіонів Тарас ЧОРНОВІЛ закликає Центральну виборчу комісію оперативно реагувати на порушення політичними силами виборчого законодавства.
Про це УНІАН повідомили у4 прес-службі Партії регіонів.
“Сподіваюся, що в подальшому Центральна виборча комісія оперативно реагуватиме на порушення виборчого законодавства і не дозволить політичним силам зневажати українські закони”, - сказав Т.ЧОРНОВІЛ.
За його словами, деякі політичні сили вважають, що вони стоять над законом. Зокрема, вважає він, БЮТ свідомо порушує встановлені ЦВК правила подання документів і при цьому порушує порядок ведення агітаційної роботи. Т.ЧОРНОВІЛ наголосив, що в багатьох регіонах України та навколо Києва вже декілька тижнів «красуюються біг-борди сонцеликої ТИМОШЕНКО з агітками на тему “Українського нариву». “На жаль, але ЦВК до цього часу так і не зреагувала на подібне порушення!”, - сказав він.
Він також повідомив, що представники Партії регіонів в комісіях перевірять правильність складених списків виборців. За словами Т.ЧОРНОВОЛА, це робитиметься для того, аби “не зникли цілі вулиці і будинки”, оскільки під час минулорічних виборів саме завдяки такій “помаранчевій технології проведення виборів” Партія регіонів недорахувалася багатьох голосів. “І тому я закликаю всіх людей перевірити за два-три тижні до виборів наявність свого прізвища у списку, правильність зазначених даних”, - сказав він.