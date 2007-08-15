Блискавка убила чоловіка і шість кіз

У Донецькій області від удару блискавки загинув 76-річний чоловік.

Як повідомили УНІАН у Центрі пропаганди Головного облуправління МНС, увечері 14 серпня тіло загиблого без ознак життя було знайдено на крейдяній горі в околицях Краматорська. Поряд із загиблим знаходилось також шість мертвих кіз, яких він випасав.

Уже встановлено, що загибель чоловіка і тварин спричинив удар блискавки під час сильної зливи.

На місце події виїжджала оперативна група Краматорського міськвідділу МНС, бригада швидкої медичної допомоги, а також співробітники міліції.