В найближчі дні синоптики прогнозують дощі і спеку

Завтра, 16 серпня, на території України очікується дощова погода, повітря прогріється до +24-29°.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, переважно без опадів буде лише у західних областях.

Температура вночі становитиме 12-17°, в південній та східній частині 18-23°; вдень 24-29°, на Закарпатті та східних областях до 32°; в Карпатах вночі 10-15°, вдень 17-22°.

17-18 серпня утримається мінлива хмарність. 17 серпня вночі у східній половині, вдень в Криму та Приазов`ї місцями короткочасні дощі, грози; на решті території переважно без опадів.

18 серпня без опадів, лише в західних областях грозові дощі, в окремих районах град. Вітер південно-східний, у західних областях - північно-східний, 3-8 м/с, під час гроз місцями шквали 15-20 м/с.

Температура вночі 13-18°, на узбережжі морів 21-23°; вдень 26-31°, у південній та східній частині 29-34°, 18 серпня у західних областях 23-28°.

19-20 серпня в західних, місцями у північних та Вінницькій областях пройдуть короткочасні дощі з грозами; на решті території переважно без опадів. Температура у південній та східній частині вночі 17-23°, вдень 28-34°, подекуди 35-36°; у західних областях вночі 13-18°, вдень 23-29°; на решті території вночі 15-21°, вдень 25-31°.

Завтра у Києві та області короткочасні дощі, місцями грози. Температура у Києві вночі 14-16°, вдень 25-27°; по області вночі 12-17, вдень 24-29°.

17-18 серпня у столиці та області переважно без опадів. Температура вночі 13-18°, вдень 26-31°.

19-20 серпня очікується короткочасний дощ, гроза. Температура вночі становитиме 15-20°, вдень 25-31°.