Регіонали вже ”забили” у бюджеті гроші під свої обіцянки

Передвиборні соціальні ініціативи Партії регіонів вже заплановані в проекті державного бюджету на 2008 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр праці і соціальної політики Михайло ПАПІЄВ сьогодні на брифінгу в Кабінеті Міністрів.

«У проекті державного бюджету на 2008 рік передбачена одноразова виплата при народженні першої дитини у розмірі 11 тис. 700 грн., другої – 25 тис. грн. і третьої – 50 тис. грн.», - сказав М.Папієв.

Міністр праці також повідомив, що уряд має намір упроваджувати з 2008 року програму фінансування при вихованні дітей до вступу до навчального закладу. Зокрема, за його словами, вже з 1 січня 2008 року сім`ї при вихованні дітей у віці від 3-х до 13 років щомісячно одержуватимуть по 100 грн., а у віці від 13 до 18 років – до 200 грн.

«Зараз ми також працюємо над програмою з забезпечення фінансування створення перших робочих місць для випускників навчальних закладів», - уточнив він.