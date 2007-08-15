Під час бійки в кафе ножем поранили міліціонера

У Дніпропетровську вночі 14 серпня під час бійки в одному з кафе на набережній Дніпра поранено працівника Донецького міського управління внутрішніх справ.

Про це УНІАН повідомили у Центр зв’язків з громадськістю УМВС України в Дніпропетровській області.

За даними ЦГЗ, постраждалий міліціонер намагався втрутитися у бійку, що виникла між двома відвідувачками кафе, їх знайомим, ім’я якого не встановлено, та охоронцем. Прибувши до кафе за викликом жінок, невстановлений зловмисник вступив у бійку, в ході якої завдав охоронцеві ножове поранення. Співробітник міліції, намагаючись припинити протиправні дії, зробив два постріли з власного газового пістолета у бік нападника, але той спромігся заподіяти ножові поранення і правоохоронцю.

Після цього зловмисник зник з місця злочину на автомобілі. Наразі вживаються заходи щодо встановлення та затримання підозрюваного.

Слідчим відділом Жовтневого райвідділу внутрішніх справ Дніпропетровська порушено кримінальну справу за ст. 121 ч. 1 Кримінального кодексу України (навмисне тяжке тілесне ушкодження).

Обох постраждалих в інциденті госпіталізовано до лікарень міста.