Ющенко може втрутитися в приватизацію Одеського припортового заводу

В Секретаріаті Президента не виключають, що глава держави Віктор ЮЩЕНКО втрутиться у ситуацію з приватизацією Одеського припортового заводу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав журналістам керівник соціально-економічної служби Секретаріату Президента Володимир МАТВІЙЧУК.

За його словами, сьогодні у Секретаріаті вивчають ситуацію, як відреагувати на поточні умови приватизації цього підприємства, і до п’ятниці сформулюють свою позицію.

В.МАТВІЙЧУК назвав два можливі варіанти розвитку подій. По-перше, він не виключив, що Президент указом призупинить приватизацію Одеського припортового заводу і звернеться до Конституційного Суду. Але більш вірогідним, на його думку, є другий варіант – Президент запропонує своє бачення внесення змін до договору про приватизацію цього підприємства.

«А можливо, і призупинення, я не знаю, ми зараз вивчаємо у двох напрямках», - додав В.МАТВІЙЧУК.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів своєю постановою №641 від 8 серпня ц.р. затвердив Умови приватизації ВАТ «Одеський припортовий завод». Згідно з документом, стартова ціна підприємства становить 2,5 млрд. грн.

Голова Фонду державного майна Валентина СЕМЕНЮК повідомила, що продаж ОПЗ заплановано на перші числа жовтня.

Вона також повідомила, що продаж ОПЗ проходитиме за таким самим принципом, як продавалася «Криворіжсталь», - конкурс буде відкритим.

Довідка УНІАН. ВАТ «Одеський припортовий завод» - другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій - з випуску азотних добрив в Україні, спеціалізується на перевантаженні хімічної продукції, яка надходить з країн СНД на експорт.

Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолодження і перевантаження аміаку.