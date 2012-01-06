Естонія забере трубу у Газпрому

Уряд Естонії на засіданні 5 січня розглянув проект поправок до закону про природний газ, що передбачає, зокрема, продаж естонським концерном Eesti Gaas, основним власником якого є російський "Газпром", своєї газорозподільчої мережі

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на прес-службу уряду Естонії.

Метою законопроекту є приведення закону про природний газ у відповідність з директивами Євросоюзу, що передбачають розділення бізнесу з продажу і транспортування газу, зазначає прес-служба.

Міністерство економіки країни, яке є ініціатором законопроекту, вважає, що відчуження газорозподільної мережі у концерну Eesti Gaas гарантує розвиток конкуренції і зміцнення енергетичної безпеки країни. Новий власник газових трубопроводів не повинен бути пов'язаний з продажем газу споживачам. Передбачається, що він буде визначений до 2015 року.

За первинними оцінками уряду, вартість естонської газорозподільної мережі становить близько 120 мільйонів євро.

Концерн Eesti Gaas займається купівлею, розподілом і продажем російського природного газу, а також обслуговуванням газових систем, будівництвом газопроводів і розвитком газової мережі в Естонії. Акціонерами Eesti Gaas є "Газпром" (37,02%), німецький Ruhrgas (33,66%), фінський Fortum (17,72%), а також Itera Latvija (9,85%) і міноритарії (1,75%).